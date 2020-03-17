المالية : إتفاقية مع منظمات دولية بمبلغ (45) مليون دولار لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة المالية في السودان عن توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة السودانية مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و البنك الأفريقى للتنمية و منظمة الصحة العالمية و منظمة “اليونسيف” على الضوابط الإحترازية لمحاربة فيروس (كورونا) الذى انتشر فى عدد دول العالم.

وإستعرض وزير الصحة الإتحادية الدكتور أكرم محمد علي، في اجتماع مشترك مع وزير الصحة ومسؤولي المنظمات الدولية في الخليج 365 “الإثنين” خطة وزارته لإحتواء أى ظاهرة لمرض “كورونا” والوضع الحالى لمجهودات الحكومة لإحتواء الفيروس و الحد من دخول وإنتشار المرض فى السودان.

واستعرض التوم الخطة المرحلية التى تقوم بها وزارة الصحة من الآن و حتى 31 مارس والفترة من أول ابريل إلى 30 يوليو بكلفة 45 مليون دولار تقريباً تقديرات أولية للمرحلتين.

وطمئن وزير الصحة شركاء التنمية فى السودان بالإجراءات الإحترازية والتحوطية لإحتواء انتشار المرض عبر المعابر الحدودية وبمنع السفر دخولاً أو خروجاً و التأكيد على الإجراءات الصحية بالمطارات و المعابر عند العودة بإجراءات الفحص الفورى للقادميين.

و أمن وزير الصحة على قرارات مجلس الوزراء فى إتخاذ التدابير و الحذر من التجمعات فى الأماكن العامة و بعمل الإرشادات الوقائية للمواطنين.

وفي سياق مُتصل أكد الدكتور إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى تسخير الموارد اللازمة لمواجهة الحملة وبمساعدة وزارة الصحة بالانزال المبكر بكل آلياتها و كوادرها الصحية والطبية للمعالجات الفورية . وأشاد البدوى بنفرة القطاع الخاص وبمجهودات المجتمع المدني لدعم الحملة التى تقوم بها الدولة ضد مرض الكورونا.

من جهة أخرى إلتزمت منظمة الصحة العالمية و منظمة اليونسيف بالدعم المالى لإحتواء المرض فى كل ربوع السودان فى هذه المرحلة.