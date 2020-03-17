كورونا في السودان بين الفزع والغموض

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان تم الاعلان – على الرغم من الغموض الذى اكتنفه – عن تسجيل اصابة بكورونا فى السودان لشخص توفى الى رحمة الله تعالى والبلد تعيش وضعا مضطربا فى جوانب عدة ، فمن ناحية الخبر وتاكيده أو نفيه دار لغط كثير جدا فهناك من قال ان التشخيص الاول للحالة بانها سلبية قد جعل المحيطين بالمريض يتعاملون بشكل عادى فالطاقم الطبى واهله وجيرانه وجميع المتداخلين معهم تعاملوا مع الأمر على ان الحالة سلبية ولاحقا عرفنا ان المرحوم قد تشخصت حالته ايجابا مما يشير الى خطورة الموضوع ، فمن اختلطوا به وتواصلوا مع من خالطه كل هؤلاء يصبحون فى دائرة الخطر ، وربما كانوا يحملون الفايروس وسوف يترتب على ذلك سرعة انتشار العدوى واتساع دائرة المرض الأمر الذى يجعل الموضوع خطرا جدا ولايحتمل التراخى والتهاون .

الأمر الثانى الفزع الكبير الذى انتاب الناس منذ الاعلان عن حالة المريض (المرحوم) والخوف الذى لازم الناس وانعكس على هجماتهم الكبيرة على مراكز التسوق والعمل على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية حيث اشترت بعض العوائل ربما ما يفوق حاجتها لشهرين أو اكثر ، وتسببت حالة الهلع الغير مبررة هذه فى ارتفاع اسعار المواد التموينية وندرة فى بعضها مما فتح الباب امام المضاربين والجشعين للاتيان بسلوكيات منافية للاخلاق والذوق والعرف السليم وجعل البعض – وهم محقون – يصلون الى قناعة بان الأحوال فى بلادنا لايمكن ان تنصلح مادام الكثيرين يمارسون هذه الافعال الخاطئة.

ولابد ان نقول فى هذا المقام ان مرض كورونا يمثل خطرا داهما على الناس لانه يتهدد حياتهم ولكن الفزع الزائد عن حده ينقلب الى ضده ، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والتوجيهات التى تصدر عن الجهات المختصة من غير افراط ولاتفريط.

ان العديد من البلدان التى استشرى فيها هذا المرض ووصلت اعداد المصابين فيها الى اعداد كبيرة هى التى تعامل مواطنوها بادئ ذى بدء باستخفاف مع التوجيهات الصحية والضوابط اللازمة لمنع انتشار المرض وبالذات فى ايطاليا وفرنسا واسبانيا.

علينا التعامل بوعى ومسؤولية مع الحالة الراهنة وإن يجتهد كل شخص ان تؤتى البلد من قبله ونسال الله السلامة للجميع.