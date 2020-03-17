السلطات التركية توقف الرحلات الجوية إلى 3 دول عربية وأخرى غربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إيقاف جميع الرحلات الجوية إلى مصر وبريطانيا وأيرلندا وسويسرا والسعودية والإمارات بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19).

ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، قوله في مؤتمر صحفي عقد اليوم: “أوقفنا رحلات الطيران إلى 6 دول أخرى هي مصر وبريطانيا وسويسرا والسعودية أيرلندا والإمارات”.

وأضاف “لم نسجل أي حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ولكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث، إذ لدينا مرضى يعانون من صعوبات في التنفس”، وتابع “شخصنا إصابات جديدة بفيروس كورونا سأعلن عنها لاحقا”.

ومن جهتها، أعلنت إدارة الشؤون الدينية التركية، اليوم الاثنين، تعليق الصلاة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة إلى حين زوال خطر فيروس كورونا.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قال، مساء أمس الأحد، إن بلاده سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 حالة.