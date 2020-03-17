امريكا ليست بمنأي عن الاتهام بنشر كورونا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ مدة وعدة جهات – منظمات ودول – تنحو بقوة باتجاه توسيع دائرة الاتهامات لامريكا

بخصوص انتشار فيروس كورونا كنوع من الحرب البيولوجية ، وقد احتجت واشنطن على تعليقات بكين التي أشارت إلى إمكانية ضلوع الجيش الأمريكي في انتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن نشر نظريات المؤامرة خطير ومثير للسخرية ، ونقلت وسائل اعلام غربية عن وزير الخارجية الامريكى بومبيو تهديده للصين وروسيا من مغبة اتهامهما بلاده بتعمد نشرها الفايروس .

طهران ايضا اشارت الى ان واشنطون قد تكون من تقف وراء إنتشار الفايروس.

روسيا لم تكن بمنأى عن ذلك إذ وجهت وزارة الدفاع الروسية تحذيراً شديداً من مغبة إفتعال حرب بيولوجية وقد كشف العضو السابق في اللجنة الدولية الخاصة بالسلاح البيولوجي والكيماوي ايغور نيكولين عن وجود 25 مختبرا أمريكيا سريا لإنتاج الاسلحة الجرثومية تحيط بالصين مؤكدا أن فيروس كورونا سلاح جرثومي أمريكي يستهدف دولا بعينها.

وهنا تساؤلات تفرض نفسها:

هل توجد أسس علمية تؤكد مثل هذه المزاعم بغض النظر عن من يقف وراءها؟

وهل يمكن أن يتحول هذا الأمر إلى حرب جيوبولتيك قد تغير من الواقع السياسي الدولي المستجد بسبب حدتها؟

وفي حال ثبت ضلوع واشنطن بإفتعال حرب بيولوجية أو جرثومية ، كيف سيكون رد العالم؟

المفكر والباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية والخبير في الإدارة الدكتور غالب صالح يقول :

يجب علينا أن نعود إلى الماضي القريب هذا السلاح البيولوجي ، هو أحد أسلحة الدمار الشامل غير التقليدية ، وشهد العالم التسابق لخلق هذا السلاح منذ الحرب العالمية الثانية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي السباقة في هذا الإتجاه ، وبعد الضغوط ومعرفة المخاطر الكبرى لهذا السلاح وقعت واشنطن في عام 1969 على إيقاف برنامجها البيولوجي الهجومي.

ان إنتشار الفيروس في أكثر من 90 دولة خلال أقل من ثلاثة أشهر له مؤشرات ، وقد يكون أحد الأسلحة التي تسعى واشنطن لإستخدامها لمحاربة الصين و الدول التي تنافسها ، وفي الحقيقة ظهور مثل هذا الفيروس ليس أول المرة، فقد شهدنا فيروسات مماثلة خلال العقود الماضية.

وأضاف صالح : هناك شك أن واشنطن خلف انتشار الفيروس ، خاصة أن الصين تتعرض لحرب اقتصادية منذ أكثر من عام ، وشهدنا العقوبات التي فرضت على الشركات الصينية وغيرها من الشركات التي ترى فيها واشنطن خطراً عليها كروسيا وكوريا الشمالية وغيرهما ، ومارأيناه خلال فترة قصيرة من خسائر قد تتعدى ألف مليار على مستوى العالم وإيقاف التنقل بين الدول بما فيها الحركة الجوية والبرية والبحرية ، ولذلك تسعى الولايات المتحدة لخدمة مصالحها وضرب اقتصادات الدول الصاعدة والمنافسة لها.

انتهى كلام الخبير الدكتور صالح ونقول ان امريكا لايمكن ان تكون بمنأى عن الاتهام وإن قيل انها فعلت أى شيئ فلن يكون الكلام مستبعدا .