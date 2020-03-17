قفزة كبيرة في أسعار الدولار بسوق العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حققت أسعار الدولار كبيرة في تداولات السوق الموازي بالخرطوم وبلغ (١١5) جنيهاً للشراء، و(١١٦) جنيها للبيع، وعزا التجار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي للطلب الكبير على الدولار، فيما كشفت جولة ميدانية لـ (الانتباهة أون لاين) عن تراجع الطلب على الريال السعودي والدرهم الإماراتي. وتأتى هذه التطورات بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فايروس كورونا وإغلاق المعابر، والتي أدت إلى انخفاض كبير في حركة التجارة العامة، مما أثر بصورة مباشرة على تداول العملات الأجنبية. وتم تداول الريال السعودي بـ (29) جنيهاً، الدرهم الإماراتي بـ (30) جنيهاً، اليورو (123) جنيه، الجنيه الاسترليني (139) جنيه، الريال القطري (29) جنيهاً، الجنيه المصري (6) جنيهات.