خطأ الارتباط بالـ CIA والتنسيق معه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اتفاق سوداني – أمريكي لإحكام التعاون والتنسيق الأمني بين الخرطوم وواشنطن.

اعلاه خبر حملته بعض المواقع الاخبارية لايؤشر ابدا لخير ولايمكن القبول به فهو يؤكد ما حذرنا منه على هذه المساحة وتخوفنا من الاثار السالبة التى من المؤكد انها ستترتب على الارتباط والتنسيق مع الاجهزة الأمنية الأمريكية مما يعنى خطورة الارتباط معها والعمل سويا لانجاز مهام مشتركة كما هى دلالة الخبر إعلاه ، ومصدر خوفنا ومبعث قلقنا انما ينطلق من هذا التنسيق الامنى مع الأمريكان واحكام الارتباط كما اشار الخبر مما يبعث على الخوف من الوقوع فى المحظور.

ان التعاون مع الاجهزة الاستخبارية لايخلو من مخاطر فكيف ان كان من هذه الاجهزة جهاز المخابرات الأمريكية (سواء ال FBI أو ال CIA فهما جهاز واحد والسوء عامل مشترك بين تقسيماته الداخلية واداراته المختلفة ) ، ولايمكن لشخص يحترم نفسه ان يقبل بالانخراط فى التعاون مع هذا الجهاز سيئ الصيت فهو الذى يقود التآمر على الغير ، وهو الذى كثيرا ما اوقع الضرر بالاخرين ، وهو الذى مارس الغش والخداع والافتراء على الاخرين ، وكم من ضحية لهذا الجهاز سواء على مستوى الناس أو على مستوى الاحزاب والمؤسسات والجماعات أو حتى على مستوى الدول ، وليت جهاز المخابرات العامة عندنا يستوعب هذه الحقيقة ويعرف ان جهاز المخابرات الأمريكية لايمكن ان يقود المتعاونين معه الى خير ، وإن كل متورط فى التواصل معهم والارتباط بهم والتنسيق بينهم كل واحد من هؤلاء حتما مشارك فى مظالم هذا الجهاز والادارة الأمريكية التى ارتكبت على مدار تاريخها العديد من الجرائم فى اكثر من بقعة فى العالم .

امريكا ام الارهاب وداعمة الانظمة المستبدة فى العديد من البلدان ، وجهاز مخابراتها جزء من ادواتها لنشر الظلم فى العالم ، ولابد من العمل على انهاء الارتباط به والتنسيق معه