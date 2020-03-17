عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

مصادر ل التيار : فحص قوائم المسافرين في محاولة اغتيال حمدوك

الشفيع الخضر : البلاد تعاني من كورونا سياسية

نبيل أديب : لجنة التحقيق ستطلب التمديد ثلاثة أشهر

إغلاق جميع المعابر السودانية لمحاصرة كورونا

الجريدة

منظمة أسر شهداء ديسمبر تهدد بتدويل محزرة فض الاعتصام

مجلس الأمن والدفاع يعلن الطوارئ الصحية ويغلق المجالات الجوية والبحرية والبرية

لجان مقاومة الفتياب يعتصمون برئاسة محلية جبل الأولياء ويهتفون (كورونا) ولا (الكيزان)

الدار

أسرة الراحل فيصل الياس المتهم بالكورونا تفجر المفاجآت للدار

الشيخ عتيق يتوصل لعلاج فيروس كورونا من وحي القرآن الكريم والطب النبوي خلال 72 ساعة

عريضة شكوى في مواجهة البشير بسبب برنامج تلفزيوني

صحة الشمالية: لا حالات اشتباه بكورونا بين العالقين بالمعابر

مقتل مسؤول ولائي بعيار ناري لحظة خروجه من المسجد

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس والجغرافيا للثانوي

أخبار اليوم

إعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المطارات والموانئ والمعابر البرية بالبلاد.

النتائج المعملية تؤكد عدم اصابة السبع حالات المشتبه فيها بالكورونا وسلامة ركاب الباخرة مسرة.

اغتيال مدير منظمة الدعوة الاسلامية بجنوب كردفان بطلق ناري.

صندوق النقد الدولي يدعو الحكومة للاستيلاء على الشركات الأمنية.

صحة الخرطوم: تأجيل العمليات الباردة ومنع زيارة المستشفيات وزيادة السعة السريرية بغرف العزل.

الوطن

مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ الصحية بالبلاد

وزارة الصحة: محاولة هروب (3) مشتبه بإصابتهم بـ (كورونا)

نبيل أديب: لجنة التحقيق ستطلب التمديد (ثلاثة أشهر

صوت الأمة

إغلاق الحدود السودانية جوا وبرا وبحرا لمنع (كورونا)

الصين: المخابرات الأمريكية وراء نشر الفيروس القاتل

إيقاف إجراءات السكن الشعبي وتأجيل إمتحانات لالمعادلة

الطاقة تسمح لأصحاب “المواتر” بالتزود بالوقود المدعوم

مستشفيات تمنع الزيارات

السوداني

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إغلاق الحدود جواً وبراً وبحراً

الصحة : الفحوصات تؤكد سلامة (٧) مشتبهين ب كورونا

البصات السفرية تقلص رحلاتها للولايات

إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد

أديب ل السوداني : سنسمع لشهادة عسكريين ودستوريين في فض الاعتصام

الولايات المتحدة تجري اول اختبار للقاح فيروس كورونا

المجهر السياسي

إعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المعابر والمجال الجوي

اغتيال قيادي إسلامي في كادوقلي ومنظمة الدعوة تعلق نشاطها بالولاية

وزارة الطاقة تتراجع عن منع المواتر من التزود بالوقود المدعوم

بنك السودان يكشف عن مع مشاورات مع البنك الدولي لإعادة هيكلته

إحباط تهريب ٦٢٥ رأس ابل بالبحر الأحمر

حكايات

حكايات تنشر كرت زفاف المثلي المثير للجدل

بدء الرحلات الجوية إلى إسرائيل عبر السودان

شرطة لاخضاع الممتنعين عن فحص كورونا

تسجيل حالة اشتباه بكورونا لطفلة برويال كير

مؤسسات في الخرطوم لم تلتزم بتوجيهات كبح كورونا

الجيش يتخذ تدابير احترازية لمواجهة كورونا

آخر لحظة

إخضاع حميدتي لإجراءات طبية بسبب (كورونا)

اغتيال قيادي إسلامي رفيع بجنوب كردفان

علماء السودان تنصح بالوضوء لمحاربة (الفايروس)

إغلاق جميع المعابر و(45) مليون دولار لمواجهة كورونا

الخرطوم تسمح بتحليق طائرات متجهة إلى إسرائيل

السوداني الدولية

إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد

محامي علي الحاج : موكلي أكثر عرضة للإصابة ب كورونا

الثوار يهددون بالنزول للشارع من أجل القصاص لشهداء ديسمبر

٣٥ شاحنة تنقل الخيش إلى مزارعي القمح بالجزيرة

هروب مريض مشتبه في إصابته بكورونا من مستشفى الشعب

الانتباهة

كان على بعد”30″ مترًا..تحديد زاوية وقوف مفجّر موكب حمدوك

لقاء سري بين مسؤول رفيع المستوى وقوش بالقاهرة

إغلاق المعابر جوًا وبرًا وبحرًا وإعلان حالة الطوارئ الصحية

سلفاكير يأمر بحجر مسؤولين عائدين من بلدان”كورونا”

الصحة تعلن سلامة”7″ حالات اشتباه بكورونا

تجرية سريرية للقاح محنمل لفيروس كورونا

علماء السودان: الوضوء يسقط الدرن المعنوي والمادي ويكافح”كورونا”

تأجيل المؤتمر الاقتصادي لأجلٍ غير مسمى

السماح للمواتر بالتزوّد بالوقود المدعوم

تجهيز”116″ سريرًا للعزل بالخرطوم

الحداثة

متعاقدو شركة”بلاك شيلد” الإماراتية يسلّمون رئيس الوزراء مذكرة تطالب باسترداد حقوقهم

بدء التشغيل التجريبي لمصنع ألبان بابنوسة بعد توقف دام”24″ عامًا

مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وإغلاق جميع المعابر

الولاية الشمالية: لا توجد حالات اشتباه بفيروس”كورونا”

مسؤولة بـ”الخارجية” تبحث مع السفيرة الفرنسية ترتيبات مؤتمر أصدقاء السودان

وزير الطاقة والتعدين: مخلفات”الكرتة” المضبوطة بـ”الكدرو” تحتوي على مواد سامة

قناة الملاعب

الاتحاد يعلن عطاء تشييد صالة الخرطوم للخماسيات

لجنة الدورة الرمضانية للخماسيات تقرر إقامتها بالأكاديمية

أبوجبل: منافساتنا القومية مستمرة بلا جمهور

تنسيق بين وزارتي الرياضة والصحة للحد من كرونا

عمومية الفروسية الانتخابية 28 مارس الجاري

الهلال الفاشر يتغلب على المريخ الفاشر بهدف باستاد الفاشر

الهلال كادوقلي ينتصر على الفلاح عطبرة بهدفين لهدف باستاد كادوقلي

الأمل عطبرة يتغلب على الرابطة كوستي بأربعة أهداف مقابل هدف باستاد عطبرة

حي العرب بورتسودان ينتصر على الشرطة القضارف بهدفين لهدف باستاد بورتسودان