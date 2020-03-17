الملك سلمان يكشف لماذا قام والده الملك المؤسس بحجزه داخل غرفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
سرد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موقف جمعه بوالده الملك المؤسس.
وقال الملك سلمان في مقطع فيديو: “أذكر عندما كنت صغيرا أن والدي كان يتابع جميع أولاده وتحديدا فيما يخص الصلاة والدراسة”.
وأضاف الملك سلمان “لقد خصص غرفة في قصر المربع لحجز من يتخلف عن الصلاة التي كنا نؤديها سويا حتى صلاة الفجر”.
وأكمل العاهل السعودي “كان الوالد يخصص مجموعة من رجاله يتلقون منه أوامر صارمة بإيقاظنا لأداء الصلاة ومتابعتنا”.
وأتم الملك سلمان “كنت واحدا من الأبناء الذي تم معاقبتهم بالحجز داخل هذه الغرفة. كانت عمتي نورا رحمها الله هي من تشفع لنا عنده في مثل هذه الأحوال”.
سبوتنيك
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