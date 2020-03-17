محمد الحوثي: كورونا صناعة أمريكية ونحمل التحالف مسؤولية أي إصابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حمّل القيادي في جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، التحالف العربي، مسؤولية أي تفشٍ لفيروس كورونا في اليمن، متهماً إياه بتعمد عدم اتخاذ أي إجراءات وقائية لمواجهة الوباء.

القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، في تغريدات على حسابه في “تويتر”، إن ‏”دول العدوان تتعمد في المناطق التي تحتلها عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية ولا طارئة ولا حجر صحي ولا أي شيء وكأن لا وباء يجتاح العالم يسمى ‎كورونا”.

وأضاف: “نحمل العدوان الأمريكي وحلفاءه مسؤولية أي حالة باليمن فهو يسيطر على الأجواء والمنافذ البحرية البرية ومسؤولية عدم التأهيل واتخاذ الإجراءات”.

واعتبر سماح التحالف بـ “أربع رحلات للوصول إلى اليمن اليوم بمجمل ركاب 1000، توجهاً قذرا من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه”.

وأشار إلى أن التحالف “لم يسمح من بداية العدوان إلا برحلة أسبوعية إلى رحلتين وأحيانا تمر الأشهر بدون السماح حتى لطائرة (اليمنية) بالهبوط أو المبيت”.

وقال إن “من يقتل الشعب بالسلاح ‏لن يتورع عن قتل الشعب اليمني بأقل كلفة”، في اتهام ضمني للتحالف باستخدام الوباء كسلاح ضد الجماعة.

وتابع: “إننا نوجه ومن الآن الشعب اليمني نحو قاتله الحقيقي فنقول كورونا صناعة أمريكية، ويتحمل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه أي نتائج بما سبق شرحه بالإضافة إلى العدوان والحصار الذي ترفض أمريكا إيقافه وتدعو حتى الى إيقاف المساعدات الإنسانية”.

ودعا الحوثي، اليمنيين إلى “التبرع لبناء محاجر صحية في المنافذ دون انتظار منظمة الصحة العالمية”، متهماً إياها بـ”عدم تقديم أي شيء حتى الآن لهذا الاحتياج رغم التواصل المستمر معهم”.