شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من استعمال بعض الأدوية، التي تستخدم دون وصفة طبية للعلاج، مع توسع انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد 19).
وأوضحت المنظمة العالمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، “أنه لا توجد حاليا أية أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19″، كما “نصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين”.
وشددت منظمة الصحة العالمية، على “ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كانت لدى أي مصاب أعراض تتوافق مع COVID-19”.
يأتي هذا في وقت ترتفع أعداد المصابين بالفيروس حول العالم مع تسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تحذر: لا تستخدموا هذه الأدوية مع فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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