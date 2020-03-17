الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات تشهدها حالة الطقس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت الأرصاد المصرية، اليوم الاثنين، من تقلبات تشهدها حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، محمود شاهين، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من غد الثلاثاء، بمعدل 4 درجات، فضلا عن سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الشمالية، ولن تكون مؤثرة على حالة الطرق وقد تحدث تقلبات جوية الفترة المقبلة.

وأكد على عودة الملاحة البحرية إلى حالتها الطبيعية، وأنه هناك هدوء في سرعة الرياح على أغلب المدن والمحافظات، منوها بأن تأثير المنخفض الجوي المتعمق الذي تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي يعد هو الأقوى خلال فصل الشتاء، وفقا لموقع صحيفة “الأخبار” المصرية.

وتعرضت معظم المحافظات المصرية، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة، وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.