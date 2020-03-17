الخليج 365:
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن “الحرس الثوري يخوض في الواقع حربا ضد فيروس “كورونا” المستجد”، معتبرا ظروف البلاد بأنها مهيأة للسيطرة عليه.
وقال سلامي، في كلمة له عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن “قوات حرس الثورة قد اتخذت في الواقع نسق الحرب مع القطاع الطبي في البلاد في مواجهة فيروس كورونا”، مشيرا إلى “توجيهات قائد الثورة علي خامنئي وتأكيده على إغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة والحرجة”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأضاف: “لقد بلغنا اليوم ظروفا أصبحت فيها البلاد جاهزة للسيطرة على هذه الظاهرة وقد توصلنا إلى البروتوكولات اللازمة لمواجهة هذا الأمر”، معربا عن الثقة بالتغلب على كورونا بتضافر الجهود والصمود والتعاضد على مستوى البلاد والتعاون من قبل المواطنين والالتزام بالشروط الصحية وعدم الخروج من المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يعلن خوض الحرب ضد فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.