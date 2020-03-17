الحرس الثوري الإيراني يعلن خوض الحرب ضد فيروس “كورونا”

الخليج 365:

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن “الحرس الثوري يخوض في الواقع حربا ضد فيروس “كورونا” المستجد”، معتبرا ظروف البلاد بأنها مهيأة للسيطرة عليه.

وقال سلامي، في كلمة له عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن “قوات حرس الثورة قد اتخذت في الواقع نسق الحرب مع القطاع الطبي في البلاد في مواجهة فيروس كورونا”، مشيرا إلى “توجيهات قائد الثورة علي خامنئي وتأكيده على إغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة والحرجة”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف: “لقد بلغنا اليوم ظروفا أصبحت فيها البلاد جاهزة للسيطرة على هذه الظاهرة وقد توصلنا إلى البروتوكولات اللازمة لمواجهة هذا الأمر”، معربا عن الثقة بالتغلب على كورونا بتضافر الجهود والصمود والتعاضد على مستوى البلاد والتعاون من قبل المواطنين والالتزام بالشروط الصحية وعدم الخروج من المنازل.