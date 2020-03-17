احباط تهريب (625) رأس إبل بالبحر الأحمر

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر، من إحباط محاولة تهريب عدد (625) رأساً من الإبل في طريقها إلى إحدى دول الجوار.

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وأشاد مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة عوض الله الشيخ عوض الكريم، بالضبطية ومجهود القوة في العمل للحفاظ على مقدرات البلاد، داعياً إلى إحكام المزيد من الرقابة حماية لمقدرات البلاد الاقتصادية.

من جانبه أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر المكلف العقيد شرطة عوض الكريم النمير حسن أنهم لن يدخروا جهداً في العمل على حماية اقتصاد البلاد، وأن قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر ستظل كالعهد بها دوماً في تمام الجاهزية لحماية الاقتصاد وكبح جماح ضعاف النفوس من المهربين ومخربي الاقتصاد القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)