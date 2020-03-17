هيئة علماء السودان: من يطالبون بعلمانية الدولة يريدون حرباً

التاريخ: 17-مارس-2020
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قال رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان أبو صالح، إن من يطالبون بربط تحقيق السلام بعلمانية الدولة يريدون حرباً وأن الشعب مستعد لهم، داعياً بأن تترك هذه القضية إلى المؤتمر الدستوري والاستفتاء الشعبي.
وشدد أبو صالح بحسب صحيفة المجهر، بأفضلية أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع في البلاد، مؤكداً أن أكثر من (90%) من الشعب السوداني مرجعيته إسلامية دينية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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