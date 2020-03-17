ايقاف اجراءات تنقلات موظفي البنك الزراعي بجنوب كردفان

أصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال الاتحادية التابعة لمجلس السيادة توجيهاً الى مدير البنك الزراعي. اوقفت بموجبه تنقلات عدد 12 موظفاً يتبعون للبنك الزراعي قطاع جنوب كردفان. Advertisements ووفقاً لصحيفة آخر لحظة، سبق وان نقلتهم ادارة البنك بقطاع جنوب كردفان الى فروع متعددة للبنك بالولاية، وقضى الخطاب بايقاف اجراءات تنقلات الموظفين الى حين اشعار آخر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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