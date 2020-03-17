تشكيل غرفة طوارئ بالأسواق والمناطق الصناعية لمحاصرة “كورونا”

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة Advertisements كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن تشكيل غرفة طوارئ لمباشرة مسؤولياتها لمحاصرة وباء “الكورونا” بالأسواق والمناطق الصناعية بمكوناتها المختلفة ونشر الوعي، بموجب قرار صادر من الوزارة. ووجه وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم المكلف أبو بكر محمد نور محجوب في اجتماع موسع بحسب صحيفة السوداني أمس، بتكوين فرق عمل لمتابعة وحصر المعلومات ونشر الوعي بالمرض خاصة في الأسواق والمناطق المختلفة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم والمحليات السبع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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