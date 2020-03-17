سودانيون عالقون يعيشون مأساة داخل طائرة بإسطنبول

تسبب قرار السلطات السودانية المفاجىء، مساء الاثنين بإغلاق المعابر بما فيها الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار الخرطوم الدولي، في احتجاز سودانيين قادمين من أوروبا عبر “ترانزيت إسطنبول”، يعانون ظروف صعبة بسبب احتجازهم داخل طائرة حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء دون طعام.

وعرض المسافرون بحسب موقع صحيفة السوداني، في بث مباشر على فيسبوك وعددهم ٣٣ راكباً مأساتهم واحتجازهم داخل طائرة تركية بمطار أسطنبول دون غذاء.

وأظهر المقطع تفاوض مسؤول من القنصلية السودانية باسطنبول متحدثاً معهم، بتكفل الخطوط التركية استضافتهم لمدة يومين بأحد الفنادق باسطنبول، إلا أن المسافرين احتجوا على ذلك متسائلين عن مصيرهم بعد اليومين، خاصة وأن مدة إغلاق المعابر في السودان قد تطول، وليست لهم فيزا للإقامة بتركيا، كما ليست لهم المقدرة على مصروفات الإعاشة إلى وقت إنهاء حظر الدخول إلى السودان.

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وناشد المسافرون السلطات السودانية بإستثائهم والسماح لهم بالدخول إلى بلادهم، وإدخالهم العزل الصحي بعد وصولهم لفترة التأكد من خلوهم من “فيروس كورونا”، خاصة وأنهم كانوا في الجو ساعة الإعلان المفاجىء بقرار إغلاق مطار الخرطوم من قبل السلطات السودانية.

وكان السودان قد أعلن الإثنين على نحو مفاجىء فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا، وإغلاق جميع المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)