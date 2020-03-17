 رويال كير تعزل طفلة وأسرتها مشتبه باصابتهم بـ (كورونا)

التاريخ: 17-مارس-2020
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أعلنت مستشفى رويال كير عن عزل طفلة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا. وكشفت المستشفى عن تسليمها الطفلة التي تبلغ من العمر سنة واربعة اشهر، الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة الاتحادية.
وقالت المستشفى في بيان امس بحسب صحيفة آخر لحظة، ان طفلة عمرها سنة واربعة اشهر حضرت الى المستشفى تعاني من ارتفاع حاد في درجة الحرارة وسعال جاف، وأضاف البيان ومن التاريخ المرضي تم معرفة بيان المخالطة لحالات مشتبه، وتابع: وعند نقطة الفرز تم الاشتباه فورا وابلاغ فريق مكافحة العدوى بالمستشفى وتم عزل المريضة ومرافقيها الوالد والوالدة وتكميم الحالات، وكشف البيان عن اجراء وزارة الصحة عزل منزلي وحجر للعائلة المشتبه فيها، وجميع الاطفال البالغ عددهم “6” سنوات تمهيداً لاخذهم للحجر الصحي المعد للحالات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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