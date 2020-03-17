الناظر ترك ينفي تسلمه سيارتين من السفير السعودي

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة نفى ناظر عموم قبائل البجا الناظر محمد الأمين ترك ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسلمه (2) عربة من السفير السعودي بالسودان. Advertisements وقال ترك أنه سمع بهذا الحديث عبر الوسائط مثل أي متلق. وأضاف بحسب صحيفة الصيحة، أن السفير السعودي حتى وإن فعل ذلك فإنه لا يرجو منهم مقابلاً، بل أنه أكرم قبائل البجا فقط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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