اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تاجيل المؤتمر الاقتصادي بسبب كورونا

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-مارس-2020

11 مشاهدة

تاجيل المؤتمر الاقتصادي بسبب كورونا

 

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي تأجيل المؤتمر، والورش القطاعية السابقة للمؤتمر، إلى موعد يتم تحديده لاحقا بعد التشاورمع السلطات المختصة.

 

 

وقالت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أن تأجيل المؤتمر، بسبب اجتياح فيروس كورونا، لاكثر من مائة دولة من دول العالم. وأوضحت انه عملا بتوجيهات مجلس الوزراء بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية التي من شأنها نشر العدوى، وربما مفاقمة الأوضاع الصحية بالبلاد، تقرر تأجيل المؤتمر الاقتصادي.

Advertisements

 

 

واوضحت اللجنة التحضيرية انها ستواصل اعمالها، وأهابت بكل الوزاراتوالجهات والشخصيات المعنية بالعداد للمؤتمر مواصلة التحضير للورش القطاعية وتعظيم مساهماتها في المؤتمر الرئيسي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تاجيل المؤتمر الاقتصادي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا