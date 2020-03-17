تاجيل المؤتمر الاقتصادي بسبب كورونا

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي تأجيل المؤتمر، والورش القطاعية السابقة للمؤتمر، إلى موعد يتم تحديده لاحقا بعد التشاورمع السلطات المختصة.

وقالت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أن تأجيل المؤتمر، بسبب اجتياح فيروس كورونا، لاكثر من مائة دولة من دول العالم. وأوضحت انه عملا بتوجيهات مجلس الوزراء بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية التي من شأنها نشر العدوى، وربما مفاقمة الأوضاع الصحية بالبلاد، تقرر تأجيل المؤتمر الاقتصادي.

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واوضحت اللجنة التحضيرية انها ستواصل اعمالها، وأهابت بكل الوزاراتوالجهات والشخصيات المعنية بالعداد للمؤتمر مواصلة التحضير للورش القطاعية وتعظيم مساهماتها في المؤتمر الرئيسي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)