السماح لأصحاب (المواتر) التزود بالوقود المدعوم

التاريخ: 17-مارس-2020
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وجه وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد، بالسماح لاصحاب الدراجات النارية “المواتر” بالتزود من محطات الوقود المدعوم بعد استيفاء شروط الترخيص واستلام الكروت الورقية المنظمة للتذود بالوقود.واستجابت وزارة الطاقة والتعدين لشكوي أصحاب المواتر بسبب قرار التزود من الوقود التجاري فقط، خلال وقفة احتجاجية لاصحاب المواتر امام الوزارة امس.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين بحسب صحيفة آخر لحظة، أن وزارته اصدرت توجيهات سابقة لضمان انسياب المواد البترولية وفق اللوائح القانونية وحمايتها من التهريب و تجارة السوق السوداء، وكان من ضمن قراراتها صرف المواتر من محطات البنزين التجاري بعد ان تم ضبط عدد كبير يعمل في تهريب الوقود للسوق الاسود، غير أن الوزارة تراجعت عن القرار بشرط التزامهم بضوابط الترخيص واستلامهم الكروت الورقية والتزامهم بنظام الزوجي و الفردي للوحات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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