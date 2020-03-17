أديب: سنطلب تمديد اجل اللجنة لثلاثة أشهر

نفى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، ما تردد بأن اللجنة ستسلم تقريرها بشأن نتائج التحقيق اليوم، وعد ذلك نوعاً من الشائعات التي تهدف إلى التشويش على عمل اللجنة.

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وقال أديب بحسب صحيفة آخر لحظة، أمس، إن التحقيقات ما تزال مستمرة، ونوه إلى أن أجل عمل اللجنة يفترض أن ينتهي في الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي. وأضاف بأن اللجنة ستطلب تمديداً لثلاثة أشهر أخرى، بعد انتهاء المدة الأولى، حتى تتمكن من إكمال التحقيقات بصورة شاملة. ودعا أديب للبعد عن الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)