الحكومة: (45) مليون دولار لمواجهة كورونا بالتنسيق مع المنظمات الدولية

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة أعلنت منظمتا الصحة العالمية واليونسيف تعهدهما بالدعم المالي لاحتواء فيروس كورونا في السودان. Advertisements واتفقت وزارتا المالية الصحة مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية ومنظمة الصحة العالمية و منظمة اليونسيف، اتفقوا على الضوابط الإحترازية لمحاربة فيروس كورونا. وقال وزير الصحة الإتحادية د. أكرم محمد علي بحسب صحيفة آخر لحظة، قال ان الوزارة وضعت خطة مرحلية حتى 31 مارس بالاضافة الى خطة اخرى تبدأ في الاول من ابريل الى 30 يوليو بكلفة 45 مليون دولار.. فيما أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي بتوفير الموارد اللازمة لمواجهة الحملة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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