الكشف عن أسباب إيقاف بث “فضائية أم درمان”

التاريخ: 17-مارس-2020
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أعلن مالك قناة أم درمان الفضائية الإعلامي حسين خوجلي إيقاف بث قناة أم درمان الفضائية نهاية الشهر الحالي، مع إستمرار القناة على “اليوتيوب”.
وكشف خوجلي في مقال بعنوان (ألوان والمساء وقناة أم درمان.. مرافعة أم إذن بالإنصراف؟) أمس، إن إيقاف بث القناة يرجع إلى أسباب مالية.
وقال (أصبحنا عاجزين عن الإيفاء بفاتورة البث عبر الأقمار الاصطناعية ــــ الدولارية الباهظة ــــ في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار، وعاجزون أيضاً عن الايفاء بإلتزامات الإنفاق اليومي المتكاثف لفاتورة الإنتاج وأجور العاملين والضرائب والعوائد وصيانة الأجهزة وخدمات الانترنت”.
واتهم خوجلي بحسب صحيفة الصيحة، من وصفهم بخصومه بأنهم استخدموا أدوات غير شريفة لا يقرها دين ولا خُلق ولا وطنية، يمارسون أبشع أنواع التعدي ضد مؤسساته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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