السلطات تسمح بتحليق طائرات متجهة إلى إسرائيل

التاريخ: 17-مارس-2020
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سمحت الحكومة لخطوط “لاتام” الجوية التشيلية، التي تدير رحلات مباشرة بين أمريكا اللاتينية وإسرائيل، بالتحليق في أجوائها، في رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن الرحلة الجوية الأولى التي ستحلق فوق الأراضي السودانية، ستكون الثلاثاء المقبل. وإن المسار الجديد الذي ستتخذه طائرات الشركة اللاتينية، سيخفض ساعتين من مدة الرحلة من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، والتي تستغرق 13 ساعة، وبموجب المسار الجديد، فإن طائرات الشركة ستحلق في طريقها لإسرائيل فوق الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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