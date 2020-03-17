علماء السودان: الوضوء يكافح (كورونا)

قال رئيس هيئة علماء السودان مولانا محمد عثمان صالحان فيروس كورونا بلاء ليس له اسباب مادية معروفة وهو مرض جديد لم يظهر من قبل وأضاف أن أي مرض يعم وينتشر يسمى الطاعون، واكد أن البلاء الذي نزل هو الطاعون وهذا المرض لم تعرفه الأمم السابقة وهو تنبيه للناس حتى لا يتمادوا في الباطل.

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ودعا صالح دعا قادة المسلمين ومجلس الوزراء الانتقالي إلى توجيه الأمة والدعاة و العلماء إلى التضرع والتوسل إلى الله وأن يقنتوا في الصلوات لرفع البلاء والوباء و الغلاء عن البلاد.

واكد صالح بحسب صحيفة آخر لحظة سمو تعاليم الدين الاسلامي وحكمته، وأشار إلى أن الوضوء يسقط الدرن المعنوي و المادي عن المسلم، ونوه إلى أن الدرن يشمل الجراثيم والميكروبات والفيروسات، وأوضح أن المضمضة والاشتنشاق والاستنثار بحسب دراسات علمية تعملان على التخلص من فيروس كرونا الجديد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)