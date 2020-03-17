البصات السفرية تقلص رحلاتها للولايات

التاريخ: 17-مارس-2020
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كشف رئيس لجنة التسيير لغرفة البصات السفرية سمير عرش الدين عن تقليص عدد الرحلات للبصات السفرية إلى الولايات إلى (30%) بسبب أزمة وشح الوقود.
وقال سمير لمصادر إن شركات النقل ظلت لقرابة الشهرين تعاني من نقص الوقود مما انعغكس على عملها وتكدس بصاتها في محطات الوقود لأيام من أجل الحصول على حصة “سفرية واحدة”.
وتوقع سمير بحسب صحيفة السوداني، انفراج الأزمة خلال الأيام القادمة بحسب ما أثير عن تفريغ الوقود بعدد من محطات الخدمة واستئناف جميع الرحلات لكل الولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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