الصيحة: * (الصيحة) تكشف المكثير من داخل مركز عزل (كورونا) * سيدات قادمات من اوروبا يرفضن لفحص (كورونا) * السلطات الصحية تخضع (حميدتي) ووفده لفحص (كورونا) الجريدة: * منظمة أسر شهداء ديسمبر تهدد بتدويل محزرة فض الاعتصام * مجلس الأمن والدفاع يعلن الطوارئ الصحية ويغلق المجالات الجوية والبحرية والبرية * لجان مقاومة الفتياب يعتصمون برئاسة محلية جبل الأولياء ويهتفون (كورونا) ولا (الكيزان) السوداني: * إغلاق الحدود جواً وبراً وبحراً * (الصحة): الفحوصات تؤكد سلامة (7) مشتبهين بـ (كورونا) * البصات السفرية تقلص رحلاتها للولايات * أديب لـ (السوداني): سنستمع لشهادات عسكريين ودستوريين في فض الاعتصام المجهر: * إعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المعابر والمجال الجوي * اغتيال قيادي إسلامي في (كادوقلي) ومنظمة الدعوة تعلق نشاطها بالولاية Advertisements آخر لحظة: * إخضاع حميدتي لإجراءات طبية بسبب (كورونا) * اغتيال قيادي إسلامي رفيع بجنوب كردفان * علماء السودتن تنصح بالوضوء لمحاربة (الفايروس) الدار: * أسرة الراحل فيصل الياس المتهم بالكورونا تفجر المفاجآت للدار * الشيخ عتيق يتوصل لعلاج فيروس كورونا من وحي القرآن الكريم والطب النبوي خلال 72 ساعة * عريضة شكوى في مواجهة البشير بسبب برنامج تلفزيوني * صحة الشمالية: لا حالات اشتباه بكورونا بين العالقين بالمعابر * مقتل مسؤول ولائي بعيار ناري لحظة خروجه من المسجد اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس والجغرافيا للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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