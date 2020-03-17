فيديوهات تكشف محنة جديدة لسودانيين عالقين في مطارات العالم بعد قرار الخرطوم المفاجئ

بعد أن أعلن السودان إغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية مساء الإثنين بصورة مفاجئة، تابع محرر أخبار الخليج 365 فيديوهات بث مباشر في أكثر من دولة تكشف حال السودانيين والقادمين للسودان حيث تم إرجاع طائرات من الجو وطائرات قبل إقلاعها من مطارات مختلفة مثل تركيا والإمارات.

قرار الحكومة السودانية المفاجئ شكل أزمة جديدة ومحنة لألاف السودانيين في مختلف بقاع العالم ولا يعرف مصيرهم بعد أن كانوا في طريقم لبلادهم.

وقال مجلس السيادة السوداني الانتقالي، إن اللجنة أصدرت في اجتماعها الأول قرارا بإغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة، مؤكداً أن اللجنة وضعت كافة التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)