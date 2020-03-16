أحداث مثيرة في مباراة حي العرب أمام الشرطة

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة شهدت مباراة حي العرب أمام ضيفه الشرطة القضارف أحداثاً مثيرةً بعد أن اقتحمت الجماهير الاستاد ليتدخل رئيس بعثة الشرطة ويصور الجماهير عبر هاتفه الشخصي، قبل أن تقتلع الجماهير الهاتف. ليتواصل مع اتحاد الكرة الذي وجّه بدوره مراقب المباراة بإخراج الجماهير لتستأنف المباراة التي شهدت تفوقاً لأصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف ليرتفع السوكرتا إلى (37) نقطة. بحسب اليوم التالي

وكان اتحاد الكرة قد وجه بإقامة المباريات بدون جمهور في إجراء إحترازي تفادياً لتفشي “كورونا”. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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