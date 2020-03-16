أبوجبل: “كورونا” لن توقف الدوري الممتاز

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أكد الدكتور حسن أبوجبل، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني يوم الاثنين 16 مارس 2020م، أن المنافسات القومية في لعبة كرة القدم ستكون مستمرة وفق البرمجة الصادرة من لجنة المسابقات، وستلعب كل المباريات بلا جمهور، ويستثني الإعلام في التغطية والمتابعة وفق الضوابط الصحية المنصوص عليها، وجاء تصريح الأمين العام لاتحاد الكرة بحسب اليوم التالي عقب ما رشح من إيقاف النشاط الرياضي، والذي استثنى فيه كرة القدم من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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