أرقام التبليغ للاشتباه بـ”كورنا” مغلقة وخارج التغطية

أجرت (السوداني) إتصالات على الـ (7) أرقام التي وضعتها وزارة الصحة للاتصال للتبليغ عن الاشتباه بحالة “كورنا”، إلا أن الأرقام كان(2) منها خارج التغطية، (3) لم تتم الاستجابة، فيما استجاب رقم واحد بشكل فوري، أما أحد الأرقام فكان الرد: ” إن الرقم تحاول الإتصال به غير صحيح الرجاء التأكد من الرقم الصحيح وإعادة المحاولة.

يذكر أن وزير الصحة د. أكرم التوم قد قال في مؤتمره الصحفي الجمعة الماضية أن هناك رقم عليه مديونية تصل إلى (3) مليار جنيه.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)