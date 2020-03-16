استقرار سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة سجل سعر جرام الذهب اليوم استقراراً بأسواق الخرطوم حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 6000 جنيه للذهب (البحريني والتركي والكويتي والسعودي) وبلغ سعرالبيع 5500 جنيه. بحسب سونا Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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