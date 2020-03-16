الصحة بالجزيرة تغلق العيادات المحولة وتهيئ مراكز العزل

أصدر دكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة العديد من القرارات تم بموجبها تكوين عدد من اللجان لتباشر عملها للتصدي لكورونا بولاية الجزيرة، و شملت القرارات تكوين لجنة لتحديد مراكز العزل وتهيئتها وتجهيزها بكل المعينات وتضم مديري المستشفيات وضباط الصحة والصيادلة بالمستشفيات ولجنة للتوعية الصحية تضم أطباء طب المجتمع ولجان المقاومة بالأحياء والقطاعات ذات الصلة ولجنة أخرى لتدريب الكوادر الصحية المخالطة لمرضى الكورونا بجانب لجنة تنسيقية برئاسة مدير عام وزارة الصحة والجهات ذات الصلة ولجنة للإعلام.

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جاء ذلك لدى ترؤسه ، بمقر وزارة الصحة بمدينة مدني صباح اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة وجامعة الجزيرة بحضور دكتور سامي محجوب نائب مدير جامعة الجزيرة ودكتور محمد نصر الدين نائب عميد كلية الطب والأستاذ الرشيد محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالولاية وعدد من كبار الاختصاصين .وأمن الاجتماع على إغلاق العيادات المحولة، تفادياً للازدحام لمدة محددة وتأهيل المستشفيات لاستقبال الحالات المشتبه فيها وتدريب كل الكوادر الطبية وتمليكهم البروتكول الصادر من وزارة الصحة الإتحادية والخاص بكيفية التعامل مع مرضى الكورونا بجانب إيقاف العمليات الباردة وتقليل الزيارات من قبل المواطنين للمستشفيات وضرورة الاهتمام بنظافة المستشفيات بصورة مستمرة بالمطهرات.

من جانيه أبان مدير عام وزارة الصحة بحسب سونا إهتمام وزارته الكبير بصحة المواطن في توفير خدمة علاجية متميزه وشدد على ضرورة رفع الوعي الصحي لمواطن الولاية حتى يسهم في التقليل من إنتشار مرض الكورونا وقال إن المرجعية الإعلامية لإعلان الإصابة بمرض الكورونا لوزارة الصحة الإتحادية موضحاً أن وزارته ستعلن عن أرقام إتصال بينها وبين المواطنين للتبليغ عند الاشتباه بالإصابة بأعراض المرض .

الأستاذ الرشيد محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة أكد تجهيز عدد من مراكز العزل بالولاية تمت تهيئتها بكل المعينات اللازمة مبيناً أن إدارته عملت على تدريب كل الكوادر المساعدة بالولاية في التصدي للأوبئة ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)