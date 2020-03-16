والي البحر الأحمر يعلق الرحلات السياحية

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أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف لواء ركن حافظ التاج قراراً ولائياً بتعليق الرحلات السياحية وذلك بعد ظهور بعض حالات اشتباه بالإصابة بفايروس كورونا في عدد من دول الإقليم و إعلان سلطات البحر الأحمر حالة اشتباه إصابة بفايروس كورونا بميناء الأمير دقنة بمدينة سواكن.

وأوضحت دكتور زعفران الزاكي مدير القطاع الصحي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية بحسب سونا أن الحالة لمعتمر سوداني تم الاشتباه فيه لظهور أعراض أولية وتم احتجاز المشتبه وعزله وارسال عينة لمعمل استاك بولاية الخرطوم وأضافت زعفران أن أعراض وفحوصات مشتبه سواكن لا علاقة لها بفايروس كورونا بنسبة 90% ورغم ذلك تم إجراء كل التحوطات الوقائية للتعامل مع هذه الحالة، مشيرة إلى غرف الطوارئ بالولاية التي تضم كل الإدارات المتخصصة والمنظمات الدولية ذات الصلة للرصد والتبليغ المبكر عبر فرق مدربة ومؤهلة في معابر ومنافذ الولاية الجوية والبحرية والبرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)