خلو ركاب العبارة مسرة من أية حالة اشتباه بكورونا

أكدت دكتورة آمنة قلوباوي مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر خلو ركاب العبارة مسرة من أية حالة اشتباه للإصابة بفايروس كورونا, مبينة أن الفحص شمل كل الركاب البالغ عددهم (1156) راكباً, و أمن على ذلك ممثل الطوارئ الاتحادية فضل المولى عباس ,مؤكداً خلو جميع الركاب من أية حالة اشتباه بالفايروس.

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من جانبه أوضح كابتن العبارة مسرة بحسب سونا أن الركاب تم الفحص عليهم مسبقاً قبل صعودهم إلى العبارة وتأكد عدم وجود أية حالة اشتباه بكورونا ,وأشار إلى الخطاب الصادر من ميناء جدة بمنع دخول العبارة مسرة القادمة من السودان في إطار الاجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)