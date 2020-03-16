116 سريراً لمركزين للعزل بولاية الخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2020
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أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن ترتيبات لزيادة السعة السريرية للعزل إلى 116سريراً في مركزين للعزل يجري الترتيب لتجهيزهما ، فضلاً عن الشروع في إنشاء غرف للعزل في بعض المستشفيات بالرغم من تدني الإمكانيات .
ووجه د. الفاتح عثمان مدير عام وزارة الصحة الخرطوم باتباع كافة التحوطات الصحية و التتسيق بين الجهات ذات الصلة، محذراً من خطورة أماكن التجمعات والزحام سواء المناسبات الاجتماعية وغيرها. وأشار إلى أهمية دور المحليات والعمل على زيادة الفرق العاملة بها لتفعيل الإصحاح البيئي .
وقال في الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات الصحية والبيئية بقاعة الوزارة اليوم الاثنين إن أكبر التحديات التي واجهتها الوزارة مؤخراً هي الإعلام غير الايجابي وأعلن الاستعداد التام لتقديم التصريحات الصحفية للأجهزة الإعلامية عقب الاجتماع اليومي للجنة مباشرة .
ومن جهته وبحسب سونا طالب مدير الإدارة العامه للطب العلاجي د. محجوب تاج السر منوفلي بتضافر الجهود والعمل على تهيئة المواطنين وتوصيل المعلومة دون هلع ، فيما دعا إلى العمل بصورة متسارعة بدرجة خطورة المرض. وكشف عن توزيع البروتوكول العلاجي للكورونا على كل المستشفيات ، فضلاً عن استمرار العمل على زيادة مراكز العزل. ولفت إلى أن عمليات العزل ستتم على مراحل معينه (فرز أولي، وفرز ثانوي ) حسب الحالة ، و كشف عن اتجاه لتقليل مدة الإقامة للحالات السريرية ، وطالب المواطنين بالاستجابة للموجهات التي دعت إليها الوزارة ومنها منع الزيارة بالمستشفيات وتقليص المرافقين وإيقاف العمليات الباردة وتقليل العيادات المحولة .
وأشار إلى التنسيق مع الشركاء من منظمات ومؤسسات حكومية وخاصة ولجان مقاومة من أجل التصدي ومنع انتشار المرض إضافة إلى تدريب 60 طبيباً بالتنسيق مع لجنة أطباء السودان المركزية على نظام السلامة ومكافحة العدوى .
وأوصى المجتمعون بالمتابعة المستمرة وزيادة ساعات عمل المراكز الصحية والتركيز على جهود التوعية والتثقيف الصحي وعدم الالتفات للشائعات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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