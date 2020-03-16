إيقاف إجراءات المرحلة الثانية للسكن الشعبي بالخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements وجه والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحسب سونا بإيقاف إجراءات المرحلة الثانية للسكن الشعبي منعاً للتجمعات بدواعي أخذ الحيطة والحذر من انتشار فيروس كورونا. ويستمر الايقاف إلى حين إشعار آخر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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