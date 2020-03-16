التاريخ: 16-مارس-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة Advertisements عطفاً على رد الاتحاد التوغولي لكرة القدم، وبحسب سونا تم التأمين على تأجيل المباراة الودية المقترحة ما بين المنتخب السوداني ونظيره التوغولي المحلي لكرة القدم، إلى تاريخ يحدد لاحقاً.

وكان مقرراً للمباراة يوم 21 مارس الحالي، إلا أن تاجيل لقاء غانا جعل الاتحاد السوداني يعدل في الاتفاق مع الاتحاد التوغولي الذي طلب التأجيل لوقت لاحق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة توغو الودية إلى وقت لاحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.