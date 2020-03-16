التاريخ: 16-مارس-2020
20 مشاهدة
أبدى عدد من المواطنين القادمين من معبر أرقين فجر اليوم وتم استقبالهم بأرض المعسكرات “بسوبا” استيائهم من الوضع الذي تم استقبالهم فيه.
وقال أحد العائدين في تصريح لـ(السوداني): إنهم وصلوا عند الساعة الخامسة مساءًا وحتى السابعة مساءاً لم يأت مسؤول للإطلاع والوقوف على أوضاعهم، مشيرًا إلى عدم تهيئة المكان وافتراش الجميع للأرض، (نساء، رجال وأطفال).
وأضاف: بعضهم لا يسمح وضعه الصحي بذلك وهناك طفل صغير مع والديه أجريت له عملية جراحية في رأسه بمصر، كل هؤلاء الآن جالسون على الأرض ومختلطون ببعضهم، مشيرًا إلى هروب البعض بعد وصولهم للمعسكر ورؤية الوضع المزري لمكان الحجر لافتًا إلى تفاوت الحديث حول مدة الحجر فهناك من يقول أسبوعين ومن يقول أنها أسبوع واحد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر أوضاع العائدين من معبر أرقين بأرض المعسكرات بسوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.