السودان: إغلاق المعابر والمجال الجوي والبحري

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 17 مشاهدة Advertisements أعلن مجلس الأمن والدفاع، حالة الطوارئ الصحية في السودان لمواجهة جائحة (فيروس كورونا) .

وبحسب إعلام المجلس، وفق اليوم التالى أن المجلس عقد اجتماعاً اليوم الاثنين برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية، وإغلاق كافة المعابر البرية الجوية والبحرية لمجابهة كورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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