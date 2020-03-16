لجنةٌ عليا لوضع كلِّ التدابير التي تمنع دخول المرض للبلاد

التاريخ: 16-مارس-2020
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قال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بحسب السودانى إن مجلس الأمن والدفاع قرَّر، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الاثنين، إعلان حالة الطوارئ الصحية في أنحاء البلاد كافة، لمواجهة فايروس كورونا.
وأضاف: اتباعاً لكلِّ القرارات الوزارية السابقة، كُوِّنت لجنةٌ عليا لوضع كلِّ التدابير التي تمنع دخول المرض للبلاد، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول،
وأكدت على قرار إغلاق المعابر كافة، باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المُجدوَلة مُسبقاً.
وتابع: خلال اجتماع اللجنة، وضعت جميع التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية، وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي وأكد الفكي أن كلّ القرارات احترازية لمنع انتشار المرض.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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