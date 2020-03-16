برنامج خاص للمريخ في فترة توقف النشاط

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : رياضة 11 مشاهدة قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المريخ التونسي الألماني أمين المسلمي بحسب اليوم التالى إن لجهاز الفني وضع نظاماً تدريبياً خاصاً لفريق الكرة وذلك بأداء مرانين، Advertisements ومن ثم منح اللاعبين راحة ليوم واحد وتأتي الخطوة نظراً لإلغاء قيام المباريات غير الرسمية، و سيستأنف الفريق تدريباته الصباحية بعد غدٍ الأربعاء بملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة.

وكان المريخ قد أدى مراناً صباح اليوم على ملعب الخرطوم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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