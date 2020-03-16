وصول 7 بصات لعالقين بمعبر أرقين إلى أرض المعسكرات “سوبا”

التاريخ: 16-مارس-2020
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علمت (السوداني) عن وصول (7) بصات من المواطنين العالقين بمعبر أرقين إلى أرض المعسكرات “سوبا”، حيث ستجرى لهم مزيد من الفحوصات.
وقال مصدر للسوداني: إن الأمر أحدث ربكة في وزارة الصحة لجهة أنها لا تمتلك أماكن كافية للحجر الصحي.
من جانبه قال أحد المواطنين الذين تم استقبالهم بسوبا إنه لا توجد تجهيزات حجر صحي، مضيفاً أن القادمين مختلطين بالمواطنين بالمكان فيما ذهب بعضهم لذويه قبل الوصول للخرطوم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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