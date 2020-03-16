شاهد بالفيديو : العازف “طاسو يسخر من مرض “كورونا ” و يثير غضب وخوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي “بصولة” جديدة (كورونا كبست )!

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو للعازف عبد الرحيم الملقب بـ “طاسو” أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له حيث كان العازف المثير للجدل والشهير بصولة الكراسي قام بعزف صولة جديدة لمرض كورونا جعلت رواد المواقع يشعرون بالغضب والخوف من الاستهتار بهذا المرض .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أغلبهم عبر عن خوفه وانزعاجه أبرزها: (خافوا الله واستغفروا اتقوا الله وتقربوا إليه بالدعاء) (سبحان الله واستغفر ربك يابشر الله يهديك) (سيبقى الوباء مضحكاً حتى يصاب عزيزاً علينا).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)