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السودان وإثيوبيا لقاء حول سد النهضة

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التاريخ: 16-مارس-2020

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السودان وإثيوبيا لقاء حول سد النهضة

التقى وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس  السفير الإثيوبي بالخرطوم سفروا جادسو تدتشا.  الأحد، وبحسب سونا بحث اللقاء الذي جاء بطلب من السفير الإثيوبي الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وإمكانية السير قدماً في هذا الخصوص.

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وشدد اللقاء على ضرورة استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا بما يفضي إلى توقيع اتفاقية شاملة حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت  إثيوبيا قد أرسلت وفوداً رفيعة المستوى إلى دول في أوروبا وإفريقيا لإطلاع قادتها على موقف أديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وتتمسك إثيوبيا بضرورة استخدام إفريقيا مواردها الطبيعية بشكل مستدام لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، بالإضافة إلى إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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