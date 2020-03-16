اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الهلال يوقف التمارين ويسرّح اللاعبين

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 16-مارس-2020

19 مشاهدة

الهلال يوقف التمارين ويسرّح اللاعبين

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قراراً ظهر اليوم الإثنين بحسب اليوم التالى بوقف التدريبات لفترة تحدد لاحقاً، وجاء القرار اتساقاً مع قرارات وتوجيهات الوزارات المعنية، فيما يتعلق بمرض الكورونا.

Advertisements

وأفاد مصدر أن دائرة الكرة أخطرت اللاعبين بالقرار بعد فترة قصيرة من اتخاذه.
يذكر أن مدرب الهلال الفاتح النقر كان قد طالب بوقف النشاط الرياضي، وناشد اتحاد كرة القدم بالتنفيذ بأعجل ما تيسر، مشيراً إلى أن قرار إقامة المباريات بدون جمهور لا يعد كافياً، ذلك أن العشرات يتابعون تلك المباريات بصفات مختلفة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يوقف التمارين ويسرّح اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا