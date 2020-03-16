الهلال يوقف التمارين ويسرّح اللاعبين

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قراراً ظهر اليوم الإثنين بحسب اليوم التالى بوقف التدريبات لفترة تحدد لاحقاً، وجاء القرار اتساقاً مع قرارات وتوجيهات الوزارات المعنية، فيما يتعلق بمرض الكورونا.

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وأفاد مصدر أن دائرة الكرة أخطرت اللاعبين بالقرار بعد فترة قصيرة من اتخاذه.

يذكر أن مدرب الهلال الفاتح النقر كان قد طالب بوقف النشاط الرياضي، وناشد اتحاد كرة القدم بالتنفيذ بأعجل ما تيسر، مشيراً إلى أن قرار إقامة المباريات بدون جمهور لا يعد كافياً، ذلك أن العشرات يتابعون تلك المباريات بصفات مختلفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)