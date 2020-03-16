(عاجل) إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورورنا

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 37 مشاهدة أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ الصحية في السودان بحسب السودانى لمواجهة فيروس كورونا اليوم ” الاثنين” الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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