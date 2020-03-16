الجيش يحتاط لـ(كورونا) وسط منسوبيه

التاريخ: 16-مارس-2020
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أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن ، عن منح الدارسين والمتدربين إجازة وقائية لحين انجلاء أزمة انتشار وباء “كورونا”، مشيراً إلى تنظيم أنشطة توعية للوقاية من المرض والتعامل مع أى حالات مشتبه فيها حسب تنويهات وزارة الصحة فى جميع تشكيلات القوات المسلحة .
و قال عامر بحسب وكالة سونا، إن تعاون المؤسسات العلاجية العسكرية سيكون مثل غيرها من المؤسسات الطبية و تتبع نفس إجراءات الحجر الصحي لمرض كورونا ،و متى ماوردت إليها حالة سيتم تحويلها لمناطق الحجر التى حددتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن بعض هذه المواقع أسهمت القوات المسلحة فى تجهيزها .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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