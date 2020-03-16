(3) آلاف سوداني عالقون في المعابر الحدودية

التاريخ: 16-مارس-2020 فى : أخبار 25 مشاهدة كشفت الحكومة عن أن (3) الآف سوداني، عالقون بمعبر أشكيت في الحدود السودانية المصرية، بحسب اليوم التالى في وقت تفقد فيه محمد الفكي سليمان، عضو المجلس السيادي أمس (الأحد)، معبري أشكيت و أرقين بمدينه حلفا ووقف خلالها على أوضاع السودانيين العالقين بهذه المعابر. Advertisements وعقد الفكي اجتماعاً بإدارات المعبرين ومحلية حلفا أطلع خلال الاجتماع على أوضاع السودانيين العالقين، وبحث الاجتماع كيفية دخول هؤلاء السودانيين للبلاد وإمكانية إيوائهم بمواقع داخل الولاية الشمالية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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